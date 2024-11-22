В Кизеле перевозчика оштрафовали за срыв перевозок по значимому маршруту

В Кизеле оштрафовали перевозчика, который две недели не обслуживал социально-значимый маршрут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Установлено, что перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки на территории города Кизела, требования муниципального контракта не выполняются", - говорится в сообщении.

Было приостановлено движение маршрута до городской больницы, было приостановлено. Тем самым перевозчик нарушил права местных жителей на транспортную доступность.

По итогам проверки директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, движение маршрута возобновлено. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.