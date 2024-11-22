Володин: Ответ России будет более мощным, чем удары ВСУ по Брянской и Курской областям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западного производства по России "ещё раз подтверждает, что против России воюет НАТО". По мнению политика, в условиях, когда США и их европейские союзники используют ракеты для нанесения ударов по территории России, принятое Владимиром Путиным решение – правильный и долгожданный ответ. И он будет более мощным, чем удары ВСУ по Брянской и Курской областям.

"Наша страна вправе использовать своё вооружение против военных объектов тех государств, которые нас атакуют. Когда на Западе слышны голоса, что Россия не посмеет, — ещё как посмеет. И имеет полное на это право", - написал Володин в своем telegram-канале.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.

Путин отметил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.