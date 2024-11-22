22 Ноября 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме РФ предупредили о большом риске начала ядерной войны

Риск ядерной войны сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса. Об этом News.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.
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По его словам, к такой напряженной обстановке привели именно шаги Запада. Европейские страны отказываются соблюдать любые российские интересы.

По словам Журавлева, ВСУ начали наносить удары по России американскими и британскими дальнобойными ракетами. Причем, по его словам, украинская армия нажимает только кнопку "пуск", поэтому за этим стоят США и Запад.

Именно из-за этого они получили "Орешник", уточнил депутат.

Журавлев отметил, что Владимир Путин не шутит, когда говорит, что среди следующих российских целей в случае дальнейшего обострения может быть уже не только Украина.

Он сказал, что реакцию Запада предсказать сложно.

"Там до сих пор многие военные доктрины строятся на допущении, что Россия ядерное оружие применить не решится, а значит, его будто и нет вовсе. Но решится, и оно есть, да еще какое", — заключил Журавлев.

Ранее мы сообщали, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

Тем временем чиновники США и Европы предлагают вернуть Киеву ядерное оружие. От него Украина отказалась после распада СССР.

Теги: ядерная война, журавлев, сша, запад, украина, орешник


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