"Ужасная эскалация". Шольц отреагировал на использование Россией ракеты "Орешник"

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на боевое испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и назвал его "ужасной эскалацией". Слова немецкого политика приводит издание Tagesschau, пишет ТАСС.

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"Насколько опасна эта война, все видят по новой эскалации", — сказал канцлер.

Эскалацией Шольц также назвал присутствие северокорейских военных на Украине.

Канцлер отметил, что Германия остается сторонником Украины, но не намерена отправлять ей дальнобойные ракеты. Он считает, что нужно избежать усиления конфронтации между Россией и НАТО.

Ранее Шольц заявил, что выступает против поставок Киеву крылатых ракет Taurus и ударов вглубь территории России немецким вооружением.

"Это то, за что я не хочу брать ответственность", – сказал он на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Первый за почти два года телефонный разговор Владимира Путина и Шольца состоялся 15 ноября. Он прошел по инициативе немецкой стороны. Канцлер заранее оповестил западных лидеров, в том числе Владимира Зеленского, о предстоящем звонке.

Ранее мы сообщали, что экстренное заседание Совета Украина - НАТО пройдет 26 ноября по запросу Киева. На нем будут обсуждаться последствия удара новой российской ракеты по объекту ОПК в Днепропетровске.