22 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы от "ЕР" предложил ввести налог на здоровье для производителей алкоголя

Власти в России начинают бороться с алкогольной зависимостью граждан, пока ограничиваются тем, что время продажи алкоголя, согласно федеральному законодательству, заканчивается в 23.00, но регионы уже начали устанавливать собственные запреты. Так, например, в Вологодской области произошло сокращение времени продажи алкоголя до двух часов в день в будни. На Камчатке готовятся принять целый пакет "антиалкогольных" законов.

Депутат Госдумы от "ЕР" Султан Хамзаев сегодня, 22 ноября, предложил ввести налог на здоровье для производителей алкоголя, чтобы они платили уже не акцизы, а налоги: "Чтобы с тех денег, что они в конце получили, мы забрали ровно половину. Тогда нам что-то вроде миража кажется, что мы тот урон, который наносит алкоголь, компенсировали”.

"Мы должны понимать, что это государственная задача, сегодня антиалкогольные законы прочно связаны с тяжелой ситуацией в демографии, так что вопрос стоит о народосбережении", — сказал депутат Султан Хамзаев.

По мнению депутата Султана Хамзаева, сейчас власти действуют гораздо лучше, чем в СССР.

"Мы в этой части двигаемся очень даже грамотно, — сказал Султан Хамзаев. — Надо все сделать в мягкой форме, не так, как, знаете, в Советском Союзе, они таких дел натворили в алкогольной отрасли с конца 1960-х годов, поняли, что на алкоголе можно компенсировать выпадающие доходы, когда не хватало денег в бюджете, поняли, что на алкогольных деньгах можно немножко проехаться. К 80-м годам очухались, поняли, что натворили дел и идет тотальное спаивание, и из крайности в крайность пошли. Сумасбродные идеи по вырубке виноградников и многие другие действия начались. Довели до абсурда. Мы действуем грамотно, выверено и тактично”, — заверил Султан Хамзаев.

Сегодня депутаты будут бороться за снижение "нормы алкомаркетов на квадратный километр" и за то, чтобы дети не могли входить в алкомаркеты даже за шоколадкой. Планируется снижать и количество "наливаек" во дворах жилых домов.

Теги: алкоголь, антиалкогольная компания, запрет, наливайка, трезвость


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