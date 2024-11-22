"Заграница нам поможет"? Россия предложила дружественным странам построить космодромы

Россия предложила дружественным странам построить на их территории космодромы. По мнению главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, "основными партнерами тут являются Индия, Китай, Иран, ЮАР, Алжир, Зимбабве, Индонезия, Малайзия.

"Мы добавили в перечень традиционных услуг по созданию там, скажем, спутников отдельных или спутниковых группировок, или предложения по запуску, такие предложения, как создание инфраструктуры наземной для запуска ракет-носителей с территории дружественных стран", - приводит РИА Новости слова Борисова.

На днях Борисов встречался с президентом Владимиром Путиным. Собеседник президента отметил, что реализация нацпроекта "Развитие космической деятельности" определит развитие российской космонавтики как минимум до 2030 г., с перспективой до 2036-го. По его словам, сегодня космос играет важную роль в мировой и национальной экономике.