Сергей Лавров оценил усилия Астраханской области по сотрудничеству с прикаспийскими странами

В Москве под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоялось третье заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. В нём приняли участие руководители профильных российских министерств и ведомств, представители Федерального Собрания Российской Федерации, главы российских прикаспийских регионов, в том числе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Открывая заседание, Министр иностранных дел России отметил Астраханскую область в числе российских регионов, которые проводят активную и заинтересованную работу по организации мероприятий по каспийской тематике, приглашают на созываемые встречи представителей других Прикаспийских государств.

«16–17 августа в Астрахани успешно прошёл ежегодный Каспийский медиафорум, который традиционно собирает видных журналистов, учёных, политологов и пользуется большой популярностью. Российская сторона выдвинула идею создания Каспийского альянса информационных агентств», – отметил Сергей Лавров.

Он также упомянул состоявшийся в Астрахани в августе текущего года международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны».

«Яркое мероприятие было хорошо воспринято всеми участниками и продемонстрировало большой потенциал культурного сотрудничества наших государств», – подчеркнул Министр.

В ходе заседания губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в обсуждении широкого круга вопросов, связанных с реализацией российских национальных интересов в регионе Каспийского моря, а также перспективами развития и углубления прикаспийского сотрудничества.