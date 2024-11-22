Основы российской государственности предлагают давать с детского сада

Дисциплина "Основы российской государственности" является мировоззренческой, поэтому ее необходимо постепенно внедрять с детского сада. Об этом заявила член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова на круглом столе в Совете Федерации.

Курс был введен для изучения во всех вузах осенью 2023 года. Накануне замглавы Минобрнауки Ольга Петрова заявила, что неохваченными остаются только небольшие филиалы университетов. По существу он является объединением разных тем из истории, политологии, философии, юриспруденции, экономики, культурологии и даже психологии и касается изучения России как уникальной страны-цивилизации.

В то же время депутат не сказала, что в садиках нужно преподавать этот курс. Она отметила, что сами основы мировоззрения закладываются еще в детском саду. Однако она сослалась на предложение президента РФ Владимира Путина, чтобы разговоры о важном начинать в садиках.

Именно формальный подход к воспитательном процессу в школах критикуется разными экспертами и родителями. Они недовольны проведением множества "мероприятий", посещение которых имеет добровольно-принудительный характер, составлением разных планов, отчетов и т.п. Все это имеет очень слабое отношение к воспитанию подрастающего поколения. С тем, что школа должна не только учить, но и воспитывать, согласны большинство россиян, показывают опросы. Но вот довольны ли родители качеством этого воспитания?