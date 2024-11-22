22 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Непослушный ребенок": в МИД прокомментировали заявление Зеленского об "Орешнике"

Заявление Владимира Зеленского о применении Россией баллистической ракеты на фоне неоднократного использования Киевом дальнобойного западного оружия — неадекватно. Так в своем Telegram-канале написала представитель МИД России Мария Захарова.
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Она сравнила слова украинского президента с поведением непослушного ребенка, который возмущается наказанием за разбитое окно.

"Зеленский не только просроченный, он еще и пронюханный", — заявила дипломат.

Накануне Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти.

После удара по "Южмашу" Владимир Зеленский пожаловался на "уважаемых партнеров" Украины из-за отсутствия их реакции на удар России ракетой "Орешник", сообщает РИА Новости.

"Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (Путин, — прим. ред.) проверяет вас, уважаемые партнеры... Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно", — заявил украинский лидер.

Ранее Владимир Путин обратился к жителям страны и заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами нанесла по украинским объектам удар новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Теги: захарова, зеленский, ребенок, орешник, путин


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