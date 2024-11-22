Белоусов: ВС России перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года

ВС России ускорили продвижение в зоне спецоперации и сорвали всю кампанию 2025 года, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года", - сказал министр в ходе совещания на пункте управления группировки войск "Север".

По его словам, российские военные "перемололи" лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки "Север".

Ранее сообщалось, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составляют около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

Председатель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявлял, что сейчас российские войска имеют успех на 93 направлениях — и таковых будет становиться больше. Инициатива в зоне СВО, по его словам, сейчас принадлежит ВС РФ.