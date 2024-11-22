Инвестор из США захотел купить взорванный "Северный поток-2"

Американский инвестор Стивен Линч захотел купить "Северный поток-2". Из-за этого он обратился к властям США.

В прошении – просьба разрешить ему участвовать в торгах, если трубопровод будет выставлен на аукционе. По мнению Линча, владение Америкой "потоком" обеспечит рычаги влияния на любых мирных переговорах с Россией, направленных на прекращение конфликта на Украине и отвечающих долгосрочным интересам США, пишет The Wall Street Journal.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. Президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии "англо-саксов". Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Также сообщалось, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.