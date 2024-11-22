Шесть дронов ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Калужской области

Шесть беспилотников типа PD-2 уничтожили прошедшей ночью в Калужской области, сообщает SHOT.

Доны попытались атаковать нефтебазу "Роснефти". Все беспилотники были уничтожены в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Длина PD-2 — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полёта доходит до 1300 км.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, сегодня утром силами ПВО были уничтожен один БПЛА на окраине Калуги и еще один - на границе Калужской и Брянской областей.

На местах работают оперативные группы. Всего сегодня в области было уничтожено 9 БПЛА. Губернатор напомнил, что после работы ПВО обломки БПЛА иногда местные жители находят раньше оперативных служб.

"Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности", - написал Шапша.