Иран пообещал запустить новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) запустит значительное количество новых центрифуг для обогащения урана в ответ на антииранскую резолюцию, принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за недостаточное сотрудничество по ядерной проблеме. Текст был представлен Великобританией, Францией, Германией и США. Его одобрили 19 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, еще 12 стран воздержались, передает РИА Новости.

В мае в МАГАТЭ заявили, что хотели бы получить больше информации о ядерной программе Ирана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6-7 мая работал в Иране – провел переговоры с главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

В прошлом году сообщалось, что МАГАТЭ обнаружило в Иране обогащенный до 84% уран. Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Тегеран ранее заявлял, что центрифуги, имеющиеся в стране, позволяют обогатить уран всего до 60%.