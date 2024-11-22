Торговые сети увеличили запасы шампанского перед Новым годом

В России торговые сети увеличили запасы шампанского перед Новым годом.

Metro нарастила запасы игристых вин по сравнению с предыдущими годами, рассчитывая на три-четыре месяца активных продаж. Там указали на то, что покупательская активность уже увеличилась в сегменте игристых вин и шампанского. Наибольшим спросом пользуются такие напитки в ценовом диапазоне от 700 до 1,5 тыс. руб. Наблюдается рост интереса к отечественным игристым винам, объемы продаж которых увеличиваются с каждым годом.

В преддверии высокого сезона торговая сеть "Пятерочка" сформировала запасы игристых вин вполовину больше среднемесячного стока текущего года, что на 30–35% больше прошлогодних запасов. Там отметили, что в уходящем году наблюдается переключение покупательского спроса на такие напитки российского производителя, предпочтение отдается продукции среднего ценового сегмента, сообщают "Известия".

К началу 2025 году из российской розницы может пропасть дешевое иностранное вино (стоимостью до 700 руб. за бутылку). Причина – повышение таможенных пошлин на импортное вино и ставок акцизов на тихие и игристые вина.