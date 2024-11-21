Ольга Скоробогатова уходит с должности первого зампреда ЦБ РФ

В Центробанке России кадровые перестановки. 2 декабря Ольга Скоробогатова уходит с должности первого заместителя председателя ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Скоробогатов самостоятельно приняла решение об увольнении, так как собирается продолжить свою карьеру вне Банка России.

Ее пост займет Зульфия Кахруманова, которая на данный момент работает в должности директора департамента информационных технологий. Помимо своего отдела, она также будет отвечать за операционный департамент и департамент финансовых технологий.

А вот департамент национальной платежной системы Скоробогатова передаст под руководство первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина.

Напомним, Ольга Скоробогатова работает в Банке России с 2014 года. За это время она успела побывать зампредом и первым зампредом, а в 2021 году была назначена членом совета директоров Центробанка.