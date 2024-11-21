Более 100 тысяч мальков сазана выпустили в реку астраханские специалисты

Сегодня в Икрянинском районе специалисты местного рыбопитомника выпустили в естественную среду обитания свыше 106 тысяч особей сазана навеской 15 грамм, сообщает служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Рыбную молодь приобрела подрядная организация, которая проводит работы по улучшению водообеспеченности водного тракта ильмень Кораблёв, ильмень Чистая Шайна, ильмень Мартышка, ильмень Большой Ловецкий в Наримановском районе.





Выпуск рыбы осуществлён в целях компенсации ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Реализация мер по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов является обязательным условием при выполнении водохозяйственных работ.





Расчистка водного тракта началась в июне 2022 года. Мероприятие является частью федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В соответствии с проектной документацией работы проводятся на участке протяжённостью свыше 22 километров. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 95 %.