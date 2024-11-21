Глава одного из муниципалитетов Астраханской области его подчиненный подозреваются в присвоении денежных средств

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Красноярский район», а также его подчиненного, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств).

По версии следствия, глава муниципального образования, заведомо зная о том, что при расторжении трудового договора в связи с сокращением штата работнику положено выходное пособие, будучи в сговоре с начальником администрации, ввёл новую должность, после чего назначил на неё своего подчиненного, а затем сократил её.

В результате неправомерных действий подчинённому было выплачено выходное пособие в размере более 470 тысяч рублей, в связи с чем муниципальному образованию причинён ущерб.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается