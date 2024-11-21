Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура с грузовым кораблём "Прогресс МС-29", сообщает Telegram-канал Росксомоса.

"Сегодня в 15:22 мск ракета "Союз-2.1а" с грузовиком взлетела с 31-й площадки Байконура. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно", -сообщает ведомство.

Полёт к Международной космической станции займёт двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17.36 мск 23 ноября.

В корабле более 1000 килограммов сухих грузов для экипажа и систем станции, почти 900 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.

Также "Прогресс" везёт аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати.

Ранее российский космонавт Алексей Овчинин, который сейчас находится на станции, сообщил, что "Прогресс МС-29" также привезёт экипажу посылки от родных и близких к Новому году, пишет РИА Новости.