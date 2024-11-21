Медведев: Есть проблемы с выплатами участникам спецоперации

Руководитель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что надо по-честному относиться к участникам специальной военной операции (СВО) и проблемам, которые существуют. Медведев рассказал, что, приезжая в регионы, всегда получает доклады губернаторов о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы.

"Проблемы есть, на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас всё хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют", - сказал Медведев после собеседований с кандидатами на должности секретарей реготделений "Единой России", его слова приводит пресс-служба партии.

Ранее указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения в ходе боевых действий подписал Владимир Путин. Теперь размер выплаты будет зависеть от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии). Ее размер составит до 3 млн руб. С предложением разработать правила справедливого подхода к выплатам раненым военным выступил на прошлой неделе глава Минобороны Андрей Белоусов.

До этого всем раненым выплачивали единовременную выплату за ранение на СВО — 3 млн руб., за гибель — 5 млн. Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 г. она составляет 3,2 млн руб.