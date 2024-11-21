21 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Эксперт: Запад должен платить России за поглощающие углекислый газ леса

Западные страны должны платить России за леса, поглощающие углекислый газ. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, пишут "Известия".
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Об этом он заявил на круглом столе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики".

Ковальчук сказал, что Запад, продвигающий в мире политику распределения квот на выбросы парниковых газов, должен, напротив, платить России, потому что она обладает самой чистой энергетикой.

"Никто не топит газом: они углем топят, <…> а мы — газом. Кроме газа, у нас гидроэлектростанции и атомные. У нас выбросов нет", — отметил Ковальчук.

Также в России самая большая площадь лесов, напомнил глава исследовательского центра.

"Это означает, что мы поглощаем углекислый газ, — нам его не хватает. Они нам платить должны за то, что мы "чистим" планету. А нам назначают квоты", — дополнил Ковальчук.

Ранее Михаил Ковальчук заявил, что Россия является во всех смыслах самодостаточной страной. Он отметил, что у РФ "самая большая площадь лесов", "самые большие запасы питьевой воды" и "самые большие запасы плодородных почв".

Ковальчук подчеркнул, что из этого превосходства можно сделать один простой вывод — Россия должна быть сильной, чтобы ни у кого не возникла мысль посягнуть на ее богатство и благополучие. При этом у РФ нет поводов на кого-либо нападать, потому что у нее есть абсолютно всё необходимое, в отличие от соседей.

Теги: лес, углекислый газ, ковальчук


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