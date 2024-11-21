80% мёда в России - фальсификация
Сахарный сироп вместо меда нашли эксперты Роскачества в 17 из 21 пробах природного лакомства разных торговых марок. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверку провели в преддверии принятия поправок в федеральный закон "О пчеловодстве".
В итоге выяснилось, что стандартам качества меда соответствует только продукция марок "Алтайская гречиха", "Берестов А.С.", "ВкусВилл" и "Медовая долина".
По данным экспертов, худшими марками признали продукцию торговых марок "Медэм", "Моя цена", "Щедрый год" и "Каждый день". По данным аналитиков, производители использовали все способы фальсификации меда в своей продукции.
Как пишет издание, экземпляры не соответствуют соотношению фруктозы и глюкозы, что указывает на добавление сиропа для подкормки пчел.
"Цель наших исследований состоит прежде всего в том, чтобы на полках магазинов продавался не разведенный сахарными сиропами продукт, а настоящий мед", — говорится в публикации.
С 1 сентября текущего года в России действуют поправки к закону "О пчеловодстве". К этой дате специалисты Роскачества отобрали 21 банку лидирующих брендов медовой продукции и проверили их на качество.