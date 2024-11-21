Минобороны РФ: Сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства ПВО сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, также сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

Ранее The Times со ссылкой на правительственные источники писала, что США позволили наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Правительство Великобритании отказалось выступить с официальным заявлением. По информации агентства Bloomberg, ракетами уже был нанесен удар по Курской области.