Боец Монсон счел "главной целью жизни" избрание в Госдуму России

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, в чем состоит главная цель его жизни. Он сообщил о планах через два года стать депутатом Госудмы России.

"Это моя мечта и главная цель в жизни", - сказал РИА Новости Монсон.

Ранее Монсон выразил мнение, почему жители Донецка и Луганска чувствуют себя частью России. По его словам, когда Россия приняла Донецк и Луганск в свой состав, люди плакали от радости. Приезжая туда, спортсмен видит, что дороги и школы восстанавливают, идет масштабное строительство, в том числе спортзалов.