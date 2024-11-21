В Кремле не исключили новую поездку Путина в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новую поездку Владимира Путина в Донбасс.

"Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще", - сказал он РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер всегда находится рядом с теми, кто нуждается в его помощи.

В марте 2023 года стало известно, что Путин посетил Мариуполь. За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о строительных и восстановительных работах. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с жителями города, по приглашению одной из семей зашел к ним домой.

Дмитрий Песков сообщил, что во время поездки Путина в Мариуполь "в Кремле никто не поседел".

Западные СМИ отреагировали на посещение президентом России Крыма и Мариуполя. "Два громких визита также были демонстративным жестом со стороны Кремля менее чем через 48 часов после того, как международный суд выдал ордер на арест Путина", — говорится в статье The New York Times.