В России испытан бронежилет для саперов

Разработанный в компании "Ярл" бронежилет для саперов испытан в реальных условиях. Защита создана для специалистов гуманитарного разминирования.

При создании новых бронежилетов использованы сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и пара-арамидное волокно (кевлар) отечественной разработки и производства. В изделии учтены все требования, связанные с особенностями работы специалистов гуманитарного разминирования.

Изделие представили на международной выставке "Интерполитех", проходящей в Москве 19-21 ноября, сообщили ТАСС в компании "Комплит техник".