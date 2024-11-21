Полицейские взяли под охрану место обнаружения авиационных бомб под Оренбургом

Полицейские взяли под охрану место обнаружения авиационных бомб под Оренбургом. Снаряды в районе поселка Чкалов нашли при проведении земляных работ, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Оренбургской области.

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В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении 8 предметов похожих на снаряды.

"На месте было выставлено оцепление. Взрывотехником ОМОН Росгвардии по Оренбургской области установлено, что данными предметами являются авиационные бомбы ОФАБ-50 и ОФАБ-100 со следами коррозии и нечитаемой маркировкой", - сообщает ведомство.

Обнаруженные боеприпасы будут находится под охраной сотрудников полиции до принятия решения об их уничтожении.