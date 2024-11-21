По делу замгендиректора "Роскосмоса" арестовали склад и машиноместо

По уголовному делу в отношении замгендиректора "Роскосмоса" Олега Фролова арестованы складские помещения и машиноместо. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что арест наложен на одноэтажный склад площадью около 1,5 тысячи кв.м. возле Серпухова (Подмосковье). Он расположен на участке 43,5 сотки. На также территории находятся два нежилых одноэтажных помещения площадью 557,9 квадратных метра и здание для обслуживающего персонала.

Кроме того, по делу наложен арест на машиноместо в ЖК "Четыре солнца" в Замоскворечье в центре Москвы.

Фролова и двух его сообщников арестовали в декабре 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при исполнении контракта замглавы "Роскосмоса" похитил с соучастниками бюджетные средства при закупке оборудования на сумму не менее 435 млн рублей. Сообщалось, что по делу также проходят индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации. В СК полагают, что Фролов, используя служебное положение, вступил с ними "в преступный сговор".

Фролов был назначен замглавы "Роскосмоса" в 2018 году. Он отвечал за реализацию государственной программы вооружения.