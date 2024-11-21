Микроавтобус с людьми сорвался с 12-метровой скалы во Владивостоке
Микроавтобус с водителем и пассажиром сорвался с обрыва на Орлиной сопке в центре Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
В нем находились два человека. Пассажир погиб, водителя доставили в больницу, он в реанимации.
Авто Toyota Hiace упало с 12-метрового обрыва на припаркованные машины. Момент падения попал на видео.
Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль установление обстоятельств ДТП со смертельным исходом.