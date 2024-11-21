ЦБ РФ: в октябре инфляция в регионах оставалась высокой

Годовой рост цен в регионах России в октябре был высоким, но замедлился в 47 из них.

По данным Банка России, наибольшее снижение произошло в Оренбургской и Иркутской областях. Замедлился годовой рост цен на услуги, сильнее всего на авиаперелеты и зарубежный туризм. Также медленнее дорожали продукты питания – в частности, мясо, яйца и овощи.

Рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился. В октябре 2024 года по России в целом годовая инфляция уменьшилась и составила 9,06% и 8,54% соответственно.

Ранее Центробанк заявил, что нужно провести дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Это необходимо для обеспечения более сдержанного роста спроса и замедления инфляции к целевому уровню в 4%.