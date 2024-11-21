Госдума приняла законопроект об оформлении ДТП через "Госуслуги"

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который в случае принятия позволит оформлять электронные извещения о дорожно-транспортных происшествиях через "Госуслуги".

Документ был внесен в Думу кабмином в октябре 2024 года. Он предполагает изменения в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Согласно поправкам, функция будет доступна только для владельцев полисов ОСАГО.

Как считают в правительстве, инициатива позволит страховщикам подключить свои информ-системы к ЕСИА, расширив возможности для оформления электронного извещения об автоаварии.

В случае принятия законопроекта больше автомобилистов будут оформлять европротокол. Это система регистрации дорожно-транспортных происшествий на месте, без присутствия сотрудника ГИБДД. Размер максимальной компенсации будет зависеть от требований участников аварии, сообщают "Ведомости".