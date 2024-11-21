Минфин предложил освободить ветеринарные услуги от НДС

Министерство финансов России предложило обнулить НДС на все ветеринарные услуги, расширив данную льготу на услуги коммерческих клиник.

В настоящее время нулевая ставка НДС действует только для услуг государственных клиник. Поправки внесены ко второму чтению проекта закона об изменениях в Налоговый кодекс, который был зарегистрирован в Госдуме 19 октября.

В случае принятия документа депутатами Думы новые правила начнут действовать через месяц после опубликования поправок. Кабмин одобрил подготовленные Минфином поправки, сообщает Forbes.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила отрегулировать количество домашних животных, живущих в городских квартирах. Право определять этот показатель она решила передать региональным властям. Обосновывая законопроект, депутат рассказала о многочисленных обращениях россиян, поступающих к ней и ее коллегам в связи с безответственным содержанием животных в квартирах, при котором зверей слишком много, что ухудшает условий жизни соседей, членов семьи заводчика, а также самих животных.