Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил саровский ядерный центр, ознакомился с его разработками для специальной военной операции.

"Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО", - сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — российское государственное научное и производственное предприятие, входящее в состав госкорпорации "Росатом". Расположено в ЗАТО Саров. Основное направление деятельности — разработка и производство ядерных боеприпасов.

19 ноября Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.