Экс-депутата Госдумы назвали организатором слухов о покушении на Кадырова

Бывший депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев* организовал распространение слухов о якобы готовившемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявили в видеообращении Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов, передает РИА Новости.

По словам дагестанцев, экс-депутат обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому за распространение слухов, а также за очернение бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Они утверждают, что выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили.

Напомним, Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Керимову, а также двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Он заявил, что они якобы заказали его убийство из-за конфликта вокруг компании Wildberries и готовы были заплатить за это 100 миллионов (валюта не уточняется). Глава Чечни во время совещания с местным силовым блоком заявил, что после перестрелки у офиса Wildberries в Сети началась кампания по травле кадыровцев.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента