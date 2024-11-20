В Югре студенты колледжа пожаловались на личинку в еде и грызунов в коридоре

В Югре студенты Индустриального колледжа в Нефтеюганске пожаловались на обнаруженную в еде в буфете колледжа личинку, а также на грызунов.

Пост опубликован в Telegram-канале "Это Юганск, детка". Также студенты сообщили, что из-за неработающего основного хода им приходится обходить половину здания.

В департаменте образования Югры прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что в выходные проведут внеочередную процедуру дератизации. Основной вход закрыт поскольку ведутся ремонтные работы. Сообщается, что грызун мог попасть через эвакуационный выход.