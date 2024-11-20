Новые инвестпроекты, межмуниципальная маршрутная сеть - астраханские власти продолжают развитие региональной транспортной системы

Астраханская делегация во главе с Игорем Бабушкиным принимает участие в форуме «Транспорт России в рамках Транспортной недели-2024. Одно из основных мероприятий – заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система».

В Астраханской области с 2023 года в рамках масштабной транспортной реформы 477 новых автобусов выполнили 1,5 млн рейсов и перевезли около 40 млн пассажиров. Губернатором принято решение о продолжении реформирования пассажирского общественного транспорта в межмуниципальном направлении.

Министр транспорта региона Алексей Чепяков отметил, что создание единой маршрутной сети в межмуниципальном сообщении целесообразно реализовывать после обследования транспортной системы с учетом сложившегося пассажиропотока.

"Во второй половине 2025 года область получит региональный стандарт качества транспортного обслуживания и региональный комплекс плана транспортного обслуживания. В дальнейшем, на основании этих документов, в Астраханской области начнется запуск автобусов в межмуниципальном направлении," – отметил министр.

Кроме того, по словам главы региона, региональное правительство прорабатывает вопрос реализации нового инвестиционного проекта реконструкции аэропорта Астрахань, расширяется география прямых перелетов.

"На следующий год предусмотрено более 162 млн рублей для субсидирования авиаперевозок по 10 маршрутам" – отметил Игорь Бабушкин.

На заседании комиссии Государственного Совета также обсудили развитие скоростного транспорта в России, улучшение доступности и безопасности транспортных перевозок, развитие опорной сети аэродромов.