20 Ноября 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Шесть заводов повреждены после атак украинских беспилотников в России

Шесть заводов масложировой промышленности повредили украинские беспилотники во время атак во вторник в Воронежской и Белгородской областях. Как сообщил глава компании "ЭФКО" Сергей Иванов, четыре из них в Алексеевке, два - в Каменке.
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Сейчас они не работают. Их закрыли минимум на неделю из-за работ специалистов, оценивающих ущерб.

"Ведется оценка ущерба, часть заводов временно не работает. Делаем все возможное, чтобы выполнить обязательства по поставкам перед партнерами. Жертв и пострадавших, к счастью, нет", - написал Иванов.

Как сообщает MASH, на это время руководство планирует усилить мощности завода в Краснодарском крае. Предварительная сумма уже составляет около 50 млн рублей, так как сломалось иностранное оборудование.

Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству майонеза и маргарина в Воронежской области, а также предприятие по производству йогуртов в Белгородской области вчера вечером. Первый удар был около 21:20, второй — после 22.00 часов. ПВО сбила несколько БПЛА, их осколки повредили производственные помещения. Также оборвались линии электропередач.

Группа компаний "ЭФКО" является одним из крупнейших производителей в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством масложировой продукции, растительных альтернатив мяса и молока.

Во вторник вечером от прилетов БПЛА также пострадало предприятие Белгородской области: завод ООО "Виола" по производству свежей молочной продукции. Утром в среду на предприятии возобновили работу в штатном режиме, сотрудники предприятия не пострадали.

Теги: завод, атака, бпла, воронеж, белгород, масло, йогурт


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