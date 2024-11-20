После повышения утильсбора поставки грузовиков из Китая в Россию рухнули в 4,3 раза

В октябре из Китая в Россию поставили в 4,3 раза меньше грузовиков, чем в сентябре. Поставки легковых машин в том же месяце упали на 15,6%

Это случилось на фоне повышения в РФ с 1 октября ставок утилизационного сбора, приводит "Интерфакс" данные Главного таможенного управления КНР.

В апреле 2024 г. стало известно, что в России 90% средств от продаж новых авто утекает в Китай. Российский автопром это может откинуть на 30-40 лет назад.