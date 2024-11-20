Астраханцы на форуме «Семейная осень» получат консультации специалистов

"Семейная осень" пройдет в Астрахани 23 ноября в Штабе общественной поддержки Всероссийской политической партии «Единая Россия» по адресу: ул. Володарского, 12/Ахматовская, 12. Гости форума смогут получить консультации у высококвалифицированных специалистов-неврологов.

Среди заявленных тем для общения: работа с подростками в сложный для них период, налаживание контакта между родителями и ребенком, воспитание чувства ответственности у подрастающего поколения.

Среди участников мероприятия Жужуна Цоцонава – заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования Астраханского ГМУ, врач-невролог;

Надежда Мирошникова – ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Астраханского ГМУ, нейропсихолог Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой.



О современном родительстве расскажет заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов и организации медицинской профилактики Центра общественного здоровья и медпрофилактики Елена Метелкиной.

Маленьких гостей форума ждут интерактивные площадки, посвящённые здоровому образу жизни (игры, мастер-классы, викторины), от специалистов Центра. Ссылка для регистрации. открыта.