Подоляка: В "деле "Белого" я бы поискал след украинских спецслужб

Российский обозреватель Юрий Подоляка сообщил о том, что бойцы армии России добились в зоне специальной военной операции серьезных успехов с помощью разработанной при участии командира с позывным "Белый" системы "Тополь". За эту разработку "Белого" дважды представляли к званию Героя России, но решение не было утверждено якобы из-за имеющегося у бойца уголовного приговора.

Подоляка уверяет, что "Белый" – не классический уголовник: якобы он когда-то "вписался" за своего, как он тогда считал, друга, а тот мог его подставить. Во время службы в зоне СВО бойца перевели в 110-ю бригаду и назначили командиром их "штормов". Потом "Белый" якобы стал жертвой доноса.

"Я знаю, что это дело сейчас очень заинтересовало Москву и очень этому рад. Надеюсь комиссия разберется. А еще бы я поискал здесь след украинских спецслужб. Уж больно вовремя кому-то удалось "простым доносом" обезоружить одну из лучших до недавнего времени бригад нашей армии", - сообщает Подоляка в своем telegram-канале.