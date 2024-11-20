Астраханский губернатор в рамках "Транспортной недели-2024" примет участие в заседании комиссии Госсовета РФ

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принимает участие в работе главного отраслевого события текущего года – "Транспортной неделе-2024", открывшегося в Москве.

В рабочей повестке форума, в частности – вопросы транспортной безопасности, реализация механизмов борьбы с нелегальными пассажирскими и грузовыми перевозками и осуществление контроля за ними, а также повышение доступности транспортных услуг.

В рамках "Транспортной недели-2024" в Гостином Дворе пройдет XVIII Международный форум и выставка «Транспорт России». Среди участников — главы ведущих корпораций, руководители регионов страны, эксперты в сфере транспорта и современных технологий.

В рамках форума "Транспортная неделя-2024" Игорь Бабушкин примет участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная транспортная система».