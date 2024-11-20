Пилотный проект по новой системе оплаты труда бюджетников охватит 15 регионов

Пилотный проект по новой, более справедливой, системе оплаты труда бюджетников охватит 15 регионов России. Так ТАСС сообщил глава Министерства труда Антон Котяков.

Он отметил, что эксперимент охватит пять сфер: здравоохранение, культуру, соцобслуживание, высшее образование, также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений и школ. Для каждой из сфер подберут по три региона.

Проект запустят в 2025 году. В начале 2027 года его распространят на всю Россию.

Котяков уточнил, что Минтруд собрал перечень предлагаемых территорий. Параметры и критерии пока обсуждаются.

В 2023 году планировалось, что в пилотном проекте будут задействованы только медицинские работники и педагоги.

О постепенном введении новой модели оплаты труда бюджетников президент заявил в феврале в послании Федеральному собранию. Он тогда поручил чиновникам добиваться роста дохода занятых в бюджетной сфере и сократить разброс в зарплатах между регионами.