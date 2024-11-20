Дополнительные 2,6 млрд будут ежегодно выделять на поддержку российской киноиндустрии

Дополнительные 2,6 млрд рублей будут ежегодно выделять на поддержку российской киноиндустрии. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Программа рассчитана на пять лет.

Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии.

Результаты рассмотрения проекта Минфин и Минкультуры должны сообщить до 20 декабря.

Мишустин подчеркнул важность дальнейшей работы по формированию условий для развития индустрии, так как это является базой для успешного продолжения творческой деятельности кинематографистов.

"Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям, и при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным", – сказал он.

Также должны проработать вопрос об освобождении индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от уплаты НДС.

Кроме того, нужно увеличить количество обучающихся по этим направлениям в профильных колледжах и вузах и изменить образовательные программы с учётом актуальных потребностей киноиндустрии.