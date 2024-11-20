20 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Более 70 животных подарил Путин зоопарку Пхеньяна

Более 70 животных подарил Владимир Путин зоопарку Пхеньяна. Их передал в столицу Корейской Народно-Демократической Республики министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, сообщает Telegram-канал ведомства
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"В межгосударственных отношениях исторически животные занимали важное место, их дарили в знак поддержки, доброты, заботы. Сегодня я вручаю корейским товарищам подарок от Владимира Владимировича Путина Пхеньянскому зоопарку. Мы передали более 70 особей", - сказал Козлов.

В северокорейском зоопарке теперь будут жить африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок.

"Впервые мы подарили Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. Сейчас они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть, и очень быстро освоятся на новом месте", - отметил министр.

Животных доставили в Пхеньян на самолёте, их сопровождали ветеринары.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, планируется расширить взаимодействие с северокорейскими коллегами в вопросах, которые касаются совместной научной и просветительской деятельности, а также обмена опытом и информацией по уходу за редкими видами животных.

Московский зоопарк в апреле передавал зоопарку Пхеньяна птиц: орланов, беркутов, журавлей и попугаев.

Теги: зоопарк, пхеньян, путин, животные, лев, медведь


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