В Кремле заявили, что не принимали решений о создании нового федерального округа

Решений о создании нового федерального округа в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что новые регионы в условиях СВО нуждаются в "специальном обращении в ручном режиме".

"Этим занимаются постоянно и федеральные органы власти, и руководство самих регионов", - цитирует Пескова РИА Новости.

В июне о возможном создании федерального округа из новых регионов заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", – сказал он, добавив, что новый округ может получить название "Новороссия". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда также заявил, что руководство РФ пока не принимало решения создать новый федеральный округ.