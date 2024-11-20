Челябинец отдал полмиллиона рублей, пытаясь встретиться с девушкой по вызову

Житель города Чебаркуль Челябинской области заплатил мошенникам 505 тыс. рублей за встречу с "ночной бабочкой", но она так и не приехала. Об этом Накануне.RU сообщили 20 ноября в пресс-службе чебаркульского ОВД.

Как объясняют в ведомстве, в полицию обратился 18-летний местный житель, который рассказал, что искал в интернете подружку и нашел подходящее объявление и номер телефона.

Ответивший на звонок мужчина потребовал внести аванс в размере 2000 рублей и назвал адрес, куда нужно было подойти. В указанном месте у юноши по телефону попросили заплатить страховку в размере 7400 рублей, после чего новые требования о переводе денег начали появляться одно за другим. Собеседники обвиняли местного жителя то в том, что он перевел деньги одной суммой, а нужно двумя, то наоборот, также возрастали суммы страховок, которые он продолжал оплачивать.

Наконец, когда чебаркулец потребовал вернуть деньги, ему пообещали возврат только после еще одного платежа в размере ранее переведенной суммы, а затем, из-за якобы несостоявшегося перевода, его просили повторить транзакцию и подтвердить номер карты. В результате, молодой человек незаметно для самого себя отправил мошенникам 505 000 рублей личных сбережений и только после этого обратился в ОВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).