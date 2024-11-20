Замдиректора частного вуза в Челябинске пойдет под суд за взятки при сдаче экзаменов

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора частного учебного учреждения, подозреваемого в коммерческом подкупе – он за деньги обеспечивал студентам сдачу экзаменов и зачетов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с января по июнь 2022 года подозреваемый незаконно получил от студентки частного профессионального образовательного учреждения 82 тысячи рублей за то, чтобы обеспечить выставление гарантированных положительных оценок по экзаменам, зачетам и иным формам промежуточной аттестации.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствие планирует предъявить фигуранту обвинение, а также избрать меру пресечения, продолжается проведение следственных действий, в том числе направленных на выявление иных эпизодов.