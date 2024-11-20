В России около 80% моторных масел может оказаться "вне закона"

Министерство промышленности и торговли России считает, что нужно создать национальную систему стандартизации масел и технических жидкостей.

Это необходимо из-за устаревания ГОСТов и невозможности тестирования продукции за рубежом. По данным ведомства, внедрение российских методик квалификационных испытаний займет до трех лет. С этим стоит поторопиться, так как, по данным производителей, в 2025 году большинство отечественных техжидкостей формально окажутся без подтверждения качества, так как подходят к концу их трехлетние сертификаты, выданные до марта 2022 года за границей. С введением санкций официально продлить их возможности нет. Без сертификатов этот товар нельзя ни производить, ни продавать. Как заявила директора ГК "Рольф" по сервису Юлия Трушкова, российские марки масел занимают 80% отечественного рынка. Все они могут оказаться "вне закона".

Отечественных лабораторий, призванных заменить иностранные исследовательские центры, не существует. В России отсутствуют полноценная испытательная база и единые требования для проведения квалификационных стендовых испытаний, в том числе для моторных масел, а нормируемые показатели в ГОСТ отстают от требований к смазочным материалам для современной техники, сообщают "Известия".

Тем временем, в России доля контрафактного автомобильного масла может достигать 30–50%. Отличить контрафакт от оригинала может только профессионал.