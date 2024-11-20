ЦБ РФ предупредил о новой мошеннической схеме с "инкассаторами"

Центробанк России предупредил о новой схеме мошенников с "инкассаторами".

Как сообщает регулятор в Telegram-канале, аферисты начали использовать подставных курьеров под видом инкассаторов, чтобы забрать наличные и якобы перевезти их в другой банк. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками Банка России и сообщают, что на банковские счета совершается массовая атака, которая может привести к хищению денег. С целью обезопасить сбережения, мошенники предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов.

По данным Банка России, аферисты уверяют своих жертв, что "инкассаторы" перевезут наличные в другой банк "для временного хранения", где якобы создан "специальный счет", защищенный от мошеннических атак.

Регулятор призвал не реагировать на подобные звонки или сообщения, а также не передавать деньги незнакомым людям ни под каким предлогом.

Ранее мошенники выманили крупную сумму денег у жительницы Первоуральска. Один из них выдал себя за адвоката.