Прокуратура Бельгии присоединилась к расследованию против Telegram

Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании в отношении Telegram.

По информации издания Soir, создана совместная следственная группа, через которую страны будут делиться результатами расследований.

В бельгийской прокуратуре заявили, что интересуются платформой с 2020 года, так как зачастую ее используют преступные группировки, пишет РИА Новости.

24 августа французские власти задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.

В сентябре прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников.