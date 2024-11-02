Свердловские власти хотят освободить аграриев от налога на овощи

Правительство Свердловской области решило поддержать местных производителей овощей, обнулив единый сельскохозяйственный налог. Мера поддержки будет действовать с 2025 по 2027 год для продукции, подпадающей под категории: овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды.

"По поручению губернатора разработан законопроект, направленный на поддержку производителей овощей. Предполагается на три года освободить их от уплаты налога при условии, что размер доходов от производства такой продукции составляет не менее 50%", - пояснил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков.

Такая мера поддержки даст толчок в развитии сельскохозяйственного производства, поскольку вместо уплаты налогов аграрий сможет потратить деньги на покупку или аренду сертифицированных материалов и строительство оросительных систем.